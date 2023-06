Auch mich hat Hoyers Buch nicht überzeugt: Man merkt, dass sie es ursprünglich für einen englischen Lesermarkt geschrieben hat. Es knüpft nicht an die hiesigen Debatten an, vereinfacht und verallgemeinert an vielen Stellen zu stark, es hat zu viele bedauerliche Leerstellen und bleibt merkwürdig thesenfrei. Ich blieb am Ende eher ratlos.

Es gibt jedoch auch andere Stimmen. SPIEGEL-Kolumnistin Sabine Rennefanz begrüßt Hoyers Perspektive und ruft dazu auf, neu über den ausgelöschten Staat nachzudenken . Und erklärt, sehr bedenkenswert, die neue Schärfe in der Ost-West-Debatte mit der schwindenden Strahlkraft des kapitalistischen »Westens«.