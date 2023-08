So richtig sommerlich ist es draußen ja derzeit nicht – aber in diesem Newsletter wird es heiß. Denn es geht um Sex. Vergangenen Sex, um genau zu sein, schließlich sind wir ja bei SPIEGEL GESCHICHTE. Oft heißt es, das sei die natürlichste Sache der Welt. Hat man halt, redet man meist nicht viel drüber. Und dennoch gab es dazu in den vergangenen Jahren heftige und emotionale Diskussionen: Menschen fordern mehr Rechte für sexuelle Minderheiten, die #MeToo-Bewegung prangert sexualisierten Machtmissbrauch an, die Geschlechtergrenzen scheinen sich zu verschieben. Andere wünschen sich eine Welt zurück ohne Gendersternchen, mit weniger Problematisierung und mehr Tradition.

Aber was genau ist traditionell, haben wir uns angesichts dieser Debatten gefragt. Was trieben die Leute eigentlich früher so in ihren Betten oder hinter Hecken, wie sahen sie Männer und Frauen, welche Tabus gab es, worüber diskutierte man? Wir haben angefangen zu recherchieren, und aus den Antworten ist ein ganzes Magazin entstanden, die aktuelle Ausgabe von SPIEGEL GESCHICHTE: »Lust und Macht – Sexualität von der Antike bis zur Gegenwart«.