Die britische Investigativ-Journalistin Catherine Belton ist eine der besten Kennerinnen der russischen Führungsschicht rund um Wladimir Putin. Katja Iken und Martin Pfaffenzeller aus dem Geschichte-Team haben mit ihr über die Regimetreue der Oligarchen und die Charakteristika von Putins Herrschaftsstil gesprochen – und auch gefragt, wie wichtige Menschen in Moskau den Krieg gegen die Ukraine nach einem Jahr bewerten.

Ihre Informanten seien verärgert, weil ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten durch die Sanktionen beschnitten würden, sagt Belton, und dass in einer Weise über Putin geredet werde, wie sie es nie zuvor gehört habe: »Die Moskauer Elite spricht über Putins mögliche Ablösung, über mögliche Nachfolger«. Das ganze Interview lesen Sie hier .

Und noch eine Frau möchten wir Ihnen vorstellen: Shirley Chisholm, die erste Schwarze in den USA, die für die Präsidentschaft kandidierte. Schon 1968 wurde die Demokratin als erste schwarze Frau in den Kongress gewählt, knapp vier Jahre später stieg sie ins Rennen um das höchste Staatsamt ein, scheiterte aber in den demokratischen Vorwahlen.

»Ich habe als Frau stets mehr Diskriminierung erfahren denn als Schwarze«, sagt Chisholm einmal. Unsere Kollegin Johanna Soll hat die Wegbereiterin, die zunächst als Erzieherin und nach ihrem Ausscheiden aus der Politik als Soziologiedozentin arbeitete, porträtiert und dafür auch mit einer ehemaligen Studentin von Chisholm gesprochen .

Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre und melden uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder, wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter spiegelgeschichte@spiegel.de

Die Redaktion von SPIEGEL Geschichte empfiehlt:

Mythos Wewelsburg: Wie die »Schwarze Sonne« zum Ersatz-Hakenkreuz wurde

Stalins Erbe, Putins Herrschaft: Zynismus, Skrupellosigkeit, Gewalt

Polnische Geschichte: Historiker erkennen auf Wikipedia »Holocaust-Verzerrung«

Historisches Zitate-Quiz: »Der Feind steht rechts« – wer hat’s gesagt?

Abwicklung der Nationalen Volksarme: »Gedient in fremden Streitkräften«