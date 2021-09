Niklas Frank, Sohn eines Naziverbrechers Post vom Massenmörder

In seinem neuen Buch veröffentlicht Niklas Frank den Briefwechsel der Familie mit seinem Vater Hans Frank. Der »Schlächter von Polen« kannte keine Gnade, keine Reue – bis er 1946 in Nürnberg am Galgen starb.

Von Niklas Frank