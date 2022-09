Weshalb viele Deutsche so empört auf Kritik an Mays Abenteuergeschichten reagieren, wollte unser Kollege Frederik Seeler von Christine Hansen erfahren. »Für viele Menschen ist Winnetou heilig, ein Held ihrer Kindheit«, sagt die Paderborner Historikerin, die als kleines Mädchen selbst »jedes einzelne« Winnetou-Buch gelesen hatte und so ihr Interesse an den wahren Native Americans entwickelte. In den Romanen sieht Hansen eindeutig koloniale Denkmuster: Hier intellektuell beschränkte Indianer mit Winnetou als Stereotyp des »edlen Wilden«, dort sein Blutsbruder Old Shatterhand als Verkörperung des starken, ehrlichen, klugen Deutschen. Das ganze aufschlussreiche und zugleich unterhaltsame Interview lesen Sie hier: »Winnetou verkörpert preußische Tugenden.«

