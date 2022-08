»Ich habe ihm erklärt, dass wir nicht kommen und dass wir nicht akzeptieren, was er in den Spendentopf gibt.« Bayern habe demnach eine Million Euro an alle Familien geben wollen. »Nach 50 Jahren. Wirklich? Wir akzeptieren das nicht und wir kommen nicht. Das ist endgültig«, so Spitzer. Flug und Hotelräume seien storniert worden.

Regierung bot offenbar zehn Millionen Euro – abzüglich früherer Zahlungen

Ankie Spitzer ist die Witwe des 1972 ermordeten Fechttrainers André Spitzer und vertritt die Interessen der Hinterbliebenen gemeinsam mit Ilana Romano, Witwe des israelischen Gewichthebers Yossef Romano. Die Familien dächten nun über neue Schritte nach, sagte Spitzer. »Übrigens wurden wir vom britischen Parlament eingeladen, am 5. September nach London zu kommen, wo sie eine Gedenkfeier für unsere elf ermordeten Sportler abhalten. Es ist surreal, aber so ist es.«