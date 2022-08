Auch die »Süddeutsche Zeitung« berichtete über das neue Angebot in Höhe von 28 Millionen Euro, vermeldete zunächst aber noch keine Einigung. Nach SPIEGEL-Informationen soll der Bund von der Entschädigungssumme 22,5 Millionen Euro aufbringen, 5 Millionen Euro sollen vom Freistaat Bayern kommen sowie eine halbe Million Euro von der Stadt München. Neben der finanziellen Anerkennung des Leids der Angehörigen, so heißt es in der Bundesregierung, gehe es ausdrücklich auch »um eine Übernahme von Verantwortung durch den deutschen Staat«.