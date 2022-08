Auch der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) zeigte sich in einer Stellungnahme froh über das Verhandlungsergebnis. »Die Vereinbarung ermöglicht auch eine würdige Gedenkfeier am 5. September in Anwesenheit der Präsidenten Izchak Herzog und Frank-Walter Steinmeier und vor allem in Anwesenheit der Hinterbliebenen, die sich unter den neuen Umständen bereit erklärt haben, an der Feier teilzunehmen«, erklärte er. Baum hatte als Jurist zusammen mit Kollegen einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei die Hinterbliebenen in den Verhandlungen vertreten.

Die Opferfamilien hatten in den vergangenen 50 Jahren auch immer wieder die mangelhafte Aufarbeitung der Ereignisse und nicht freigegebene Ermittlungsakten beklagt; zudem habe sich von deutscher Seite nie jemand für das Behördenversagen im Zuge der Geiselnahme entschuldigt. Zuletzt hatte die Bundesregierung den Familien auch zugesagt, dass eine Kommission aus deutschen und israelischen Historikern eingesetzt werden soll, um die Ereignisse in München lückenlos aufzuarbeiten.