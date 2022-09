Olympia-Attentat von München Warum die Geiselbefreiung in Fürstenfeldbruck so furchtbar scheiterte

Der Überfall auf Israels Olympiateam endete 1972 in einer Katastrophe. Drei Historiker erklären, was auf dem Fliegerhorst nahe München geschah – und weshalb in diesen 20 Stunden der Gewalt alle Geiseln starben.

Ein Gastbeitrag von Anna Greithanner, Dominik Aufleger und Robert Wolff