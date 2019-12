Design-Forscher Markus Osterwalder Olympischer Jäger und Sammler

Ein Blick auf Markus Osterwalders Sammlung würde selbst Über-Olympionik Michael Phelps ein Raunen abgewinnen. Sie umfasst mehrere Dutzend Medaillen sowie eine Unzahl von Diplomen. Aber auch Maskottchen, Plastiktüten, Feuerzeuge. Und dazwischen alles Erdenkliche, was sonst noch mit Olympischen Spielen zu tun hat.

"Bis heute habe ich rund 60.000 Artefakte zusammengetragen", schätzt der 55-jährige Schweizer. Zu viele, um sie noch an einem Ort lagern zu können. Deshalb verteilen sie sich auf drei Orte im appenzellischen Herisau, wo Osterwalder wohnt.

Der erste Impuls für seine Olympia-Leidenschaft war ein Schlüsselanhänger mit dem München-Maskottchen "Waldi" - darüber wollte der damals achtjährige Markus alles wissen. 1980 bekam er einen Pin der Spiele in Moskau geschenkt, "mein erstes Objekt, obschon ich damals noch nicht ans Sammeln dachte". Später öffneten ihm der Besuch einer Weltsammlermesse und der Winterspiele in Lillehammer 1994 die Tür zur olympischen Welt.

Osterwalder fasziniert weniger das sportliche Geschehen. Für den Grafikdesigner ist es zuallererst die grafische Identität von Olympischen Spielen: ihre Logos, Embleme, Piktogramme. Und eben auch die Medaillen, Diplome, Maskottchen, Plastiktüten und Feuerzeuge, die allesamt Teil der Corporate Identity sind.

Vom Sammler zum obersten Olympia-Historiker

Nach Lillehammer gab es für Osterwalder kein Leben mehr ohne Olympia. Fortan besuchte er alle Spiele. "An einem olympischen Sportanlass bin ich die meiste Zeit in Bewegung", sagt er schmunzelnd. Dann nimmt er Tausende Fotos auf und kauft sich die offiziellen Merchandise-Artikel. Sein Ziel: die grafische Gestaltung vor Ort möglichst lückenlos zu dokumentieren.

Osterwalder will die Entwicklung des jeweiligen Designs von der ersten Skizze an festhalten - und dieser Prozess beginnt mehrere Jahre vor der Austragung. Also beschäftigt sich der Schweizer auch mit künftigen Spielen: "Ich habe die Designerin der Spiele 2022 in Peking bereits getroffen."

Der Großteil seiner Expertise bleibt jedoch in der Vergangenheit verankert. Über viele Jahre hat er großes geschichtliches Fachwissen zum Design der Olympischen Spiele angehäuft. Heute ist Osterwalder offiziell als Olympia-Historiker anerkannt und seit 2016 Generalsekretär der Internationalen Olympischen Historiker Vereinigung ISOH.

Damit nimmt er eine Sonderstellung ein. Sammler gibt es zahlreiche, doch Markus Osterwalder hat sein Hobby zum Beruf gemacht und hält Kontakt zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Ein Buch als Höchstleistung

Seit 2014 arbeitet er in einer Arbeitsgruppe für das IOC, um die grafischen Auftritte aller vergangenen Spiele zu historisieren. "Ich bemerkte, dass das IOC teilweise alte Logos und Designs verwendete, die es so nicht gegeben hat, und dass gleichzeitig das Interesse am Design der Spiele immer stärker wurde. Niemand beim IOC hatte sich auf die Design-Geschichte spezialisiert."

Dem Projekt kann sich Osterwalder nun nach längerer Zeit wieder widmen. Zuerst brauchte er viel Zeit als Kurator für Ausstellungen in Rio und im Olympischen Museum in Lausanne. Dann widmete er sich ab Mitte 2018 einem selbstersonnenen Mammut-Vorhaben: seinem Buch über die grafische Identität aller Olympischen Spiele von Athen 1896 bis Tokio 2020.

Die Herausforderung erreichte schnell olympische Dimensionen - das doppelbändige Monumentalwerk umfasst 1600 Seiten. "Den Aufwand hatte ich etwas unterschätzt", räumt Osterwalder ein. Daran arbeitete er wie ein Hochleistungssportler: 14 Monate lang bis zu 16 Stunden am Tage, oft sieben Tage die Woche.

Auf der Suche nach Material reiste er viel, erschloss vergessene Quellen und interviewte viele noch lebende Designerinnen und Designer. Die Telefonnummer von Alistair Justason, Hauptdesigner der Winterspiele in Calgary 1988, erlangte er allerdings zu spät: Als er endlich bei dem Designer anrufen konnte, nahm dessen Tochter ab. Osterwalder erfuhr, dass Justason wenige Stunden zuvor gestorben war.

Skifahrer "Schuss" beerbt Dackel "Waldi"

Mitunter waren die Recherchen verzwickt. So bemerkte Osterwalder Diskrepanzen zwischen dem 40-Jahre-Jubiläumsbuch und dem historischen Kanon der Spiele von Mexiko '68. Zeitzeugen schilderten ihm ganz verschiedene Erinnerungen. "So wurde das Verfassen des Kapitels eine Gratwanderung - kein Einzelfall."

Ähnliche Erfahrungen machte Osterwalder mit der Geschichtsschreibung des IOC: Es betrachtet die Olympischen Spiele 1900 in Paris als offiziell und spricht den Zwischenspielen 1906 in Athen diesen Status ab. Er sieht es umgekehrt: "Die Spiele in Paris waren lediglich ein Anhängsel der Weltausstellung, während die Spiele in Athen einer vollwertigen olympischen Veranstaltung entsprachen." Das IOC blieb allerdings bei seiner eigenen Einstufung - auch weil eine Geschichtsumschreibung mit großem Aufwand verbunden ist.

Bei den Maskottchen dagegen gab das IOC ihm recht. Es hatte stets Dackel "Waldi" von München 1972 als erstes offizielles Maskottchen genannt, Osterwalder dagegen "Schuss" von den Winterspielen 1968 in Grenoble - ein stilisierter Skifahrer mit riesigem, roten Kopf, aber ohne Arme.

Mit seiner Buchpräsentation bei der Frankfurter Buchmesse hat Markus Osterwalder ein großes Ziel erreicht. Die Arbeit als Sammler geht ihm nicht aus - noch immer gibt es Objekte, die er gern hätte: "Das Original-Designhandbuch von Tokio 1964 ist ein großer Traum von mir."

Außerdem fehlen ihm noch einige olympische Diplome, die Urkunden für die besten Teilnehmer. Und der offizielle IOC-Abschlussbericht für Rio 2016. Den aber kann selbst er nicht auftreiben. Aus gutem Grund: "Es gibt diesen Bericht nicht, weil die Spiele vor dem Verfassen Bankrott gingen. Aber das weiß kaum jemand."