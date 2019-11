Britische Band OMD "Wir waren in Hitlers Unterhose"

Zur Band Die Band Orchestral Manoeuvres In The Dark, kurz OMD, zählt zu den wichtigsten Vertretern des sogenannten Synth-Pop. Gegründet 1978 von Andy McCluskey, 60, Bass und Gesang, und Paul Humphreys, 59, Gesang und Keyboards, in Wirral, bei Liverpool, begannen die Briten als Avantgarde-Hipster und wurden dann mit Hits wie "Maid of Orleans (The Waltz Joan of Arc)", "Enola Gay", "Souvenir" oder "Sailing on the seven Seas" zu Multi-Millionen-Bestseller-Lieferanten. Insbesondere in Deutschland feierten OMD regelmäßig große Erfolge. Nebenher gründete und produzierte McCluskey noch die englische Girl Group Atomic Kitten, die auch einige Millionen Platten verkauften. Zuletzt veröffentlichte die Band die Greatest Hits Zusammenstellung "Souvenir" und wird im Herbst einige Konzerte in Deutschland spielen. Vorab plauderte McCluskey hier über die Anfänge von OMD und ihre Leidenschaft für Deutsche Musik.

einestages: Sie sind in der Industriemetropole Liverpool aufgewachsen. Hat das Ihr Interesse an elektronischer Musik geprägt?

McCluskey: Schwer zu sagen, wenn Liverpool uns beeinflusst hat, hätten wir eigentlich wie die Beatles klingen müssen, oder? Aber wir waren eindeutig mehr von Düsseldorf als von Liverpool inspiriert. An der elektronischen Musik aus Deutschland mochten wir, dass sie so anders klang als alles, was wir kannten. Wir waren Kids und suchten nach etwas Neuem. Als ich im Sommer 1975 den Kraftwerk-Song "Autobahn" im Radio hörte, wusste ich, dass das etwas Besonderes ist, und begann in Plattenläden nach Importen aus Deutschland zu suchen. Auch die Düsseldorfer Band NEU! war für uns sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass vielen Deutschen nicht bewusst ist, wie gewaltig der Einfluss dieser Bands auf die angloamerikanische Musik war. Und dann sah ich Kraftwerk live.

einestages: Woran erinnern Sie sich?

McCluskey: 11. September 1975, ich saß auf Platz Q36. Ich erkläre Ihnen, warum mich das so beeindruckt hat: 1975 war die Zeit der Rock-Klischees. Lange Haare, Jeans mit Schlag und endlose Gitarrensolos. Der selbstverliebte Progressive Rock war in. Und zu der Zeit tauchten vier Typen mit kurzem Haar und Anzügen auf - Kraftwerk! Was sie auf der Bühne machten, sah aus, als wenn sie mit Stricknadeln auf Tee-Servierplatten klöppeln. Ich saß im Kraftwerkkonzert mit einer großen Afrofrisur, langem Schal und Trenchcoat, sah also aus wie ein totaler Hippie, wusste aber, dass ich an diesem Abend die Zukunft der Musik erblickt hatte und daran teilhaben wollte.

einestages: Sie begannen dann, mit Ihrem Schulfreund Paul Humphreys Musik zu machen. Wie schwierig war es, elektronische Instrumente zu bekommen?

McCluskey: Die Probleme begannen mit dem Geld. Wir waren bettelarme Kids aus einem Arbeitervorort von Liverpool. Ich besorgte mir dann einen Bass für Linkshänder, obwohl ich keiner bin, nur weil es das einzig bezahlbare Instrument im ganzen Laden war. Paul hatte überhaupt kein Geld für irgendein Instrument, also besorgte er sich ein altes Radio von seiner Tante und bastelte sich daraus etwas, das er "Noise Machine" nannte und genau das fabrizierte: seltsame Geräusche.

einestages: War die Idee von Punk, dass jeder eine Band gründen kann, auch wenn er kein Instrument beherrscht, wichtig für Sie?

McCluskey: Die Punk-Idee, dass man auch mit ein, zwei Akkorden etwas machen kann, war enorm prägend für uns. Das andere Gute an Punk war, dass die Musikindustrie in England dezentralisiert wurde. Vorher spielte sich alles Wichtige in London ab, aber mit Punk machten überall in der Provinz coole Klubs und unabhängige Plattenfirmen auf. Es ist kein Zufall, dass die meisten erfolgreichen britischen Bands meiner Generation nicht aus London kommen, sondern aus Sheffield, Manchester, Glasgow, Dublin, Birmingham oder eben Liverpool.

einestages: Einer der zahlreichen Bandnamen, den Sie zwei vor OMD nutzten, war "Hitler's Underpantz"...

McCluskey: ...ja, wir können tatsächlich mit gutem Gewissen behaupten, in Hitlers Unterhose gewesen zu sein. Der Name ging nicht auf unser Konto, den hatte sich ein verrückter Kollege von uns ausgedacht. Der Plan war: verrückter Name - verrückte Musik.

einestages: Wählten Sie den endgültigen Namen Orchestral Manoeuvres In The Dark wirklich, weil er nicht nach einer Rockband klang?

McCluskey: Unsere Freunde standen damals auf Genesis, Emerson, Lake and Palmer oder Pink Floyd. Wir hassten das alles und wollten einen Namen, der klar macht, dass unsere Musik ganz anders klingt als Rock, Disco oder Reggae. 1978 beschlossen wir, uns mit unserer seltsamen elektronischen Musik an die Öffentlichkeit zu wagen. Also fragten wir beim angesagten Liverpooler Klub Erics etwas größenwahnsinnig an, ob wir ein Konzert geben dürften. Wir waren fassungslos, als die zusagten, aber fest entschlossen, es durchzuziehen. Wir kamen so gut an, dass die Erics-Chefs uns an den Klub Factory in Manchester weiterempfahlen. Das war dann unser zweiter Gig.

einestages: Der legendäre Factory-Chef Tony Wilson, Entdecker von Joy Division und New Order, war nicht gerade Ihr Fan, oder?

McCluskey: Dem gaben wir ein Demotape mit unserer Musik, weil er plante, ein kleines Label zu starten. Wilson konnte unsere Musik nicht ausstehen, aber seine Frau fischte bei einer Autofahrt unser Tape aus einer Tüte mit Zeug, das er abgelehnt hatte. Sie stolperte über unseren Namen, ließ unser Tape laufen und war so angetan, dass sie Wilson bedrängte, es zu veröffentlichen. Aber er sträubte sich, hatte unser Konzert nicht gemocht und fand uns überhaupt furchtbar. Seine Frau insistierte so lange, bis er nachgab: "Darling, nur für dich!" Unsere erste Single "Electricity" ist dann bei Factory erschienen. Ein Karrierestart aus der Mülltüte, wenn man so will.

einestages: Haben Sie sich bei der Frau jemals bedankt?

McCluskey: Erst im letzten Jahr: Wir fielen vor Lindsay auf die Knie und küssten ihre Füße!

einestages: Mit OMD bewiesen Sie, dass elektronische Musik gut auf Konzertbühnen funktionieren kann. Wie schwierig war das?

McCluskey: Insbesondere als wir anfingen, galt unter Journalisten, dass elektronische Musik pseudointellektuell und leblos roboterhaft ist. Uns reizte es, das Gegenteil zu beweisen, dass diese Musik emotional und kraftvoll klingen kann. Deshalb entwickelte ich auch meinen eigenwilligen Bühnentanz. Wir wollten nicht Kraftwerk sein, die ja nur statisch auf der Bühne stehen.

einestages: Stimmt es, dass ausgerechnet die Boogie-Rocker von ZZ Top von einem Ihrer Auftritte begeistert waren?

McCluskey: Wir sind mal in der legendären britischen TV-Show "The Old Grey Whistle Test" aufgetreten, ZZ Top waren auch eingeladen. Verschiedener können Bands kaum sein, aber ZZ Top waren von unserem Auftritt begeistert: Nach dieser Begegnung ließen sie eine Weile vor ihren Konzerten unser erstes Album laufen, bevor sie auf die Bühne kamen. Ihr nächstes Album "Eliminator" war dann überraschend elektronisch, und zu guter Letzt ist die Art und Weise, wie Billy und Dusty von ZZ Top damals in Videos ihre Gitarren schwenkten, ziemlich eindeutig von meinem Tanz mit dem Bass beeinflusst. Das haben sie mir zehn Jahre später auch bestätigt: "Ja, Mann, klar haben wir deinen Tanz kopiert. Der war so cool, danke!"

einestages: Die OMD-Karriere wird in zwei Phasen eingeteilt: die frühen Avantgarde-Jahre und dann die große Pop-Ära. Sehen Sie das ähnlich?

McCluskey: Auf den ersten vier Alben haben wir uns einfach ausgetobt. Und irgendwie haben wir in dieser Zeit eine eigenständige Popmusik geschaffen, die nach OMD klang und sich millionenfach verkaufte. Aber nach dem vierten Album wurden wir konservativer, trugen mehr Verantwortung, mussten Häuser abzahlen, Paul war frisch verheiratet. Wir mussten auch eine Crew bezahlen und so weiter. So reihten wir uns letztlich in die Tretmühle der etablierten Musikindustrie ein. Danach waren wir ziemlich erfolgreich, dann auch mal nicht mehr. Wir trennten uns und kamen doch noch wieder zusammen.

einestages: Stimmt es, dass eine deutsche TV-Show für Ihre Reunion verantwortlich war?

McCluskey: "Die ultimative Chart Show" auf RTL. Die stellten 2005 eine Liste der bestverkauften Singles in Deutschland zusammen. Unser Song "Maid of Orleans" war 1982 der größte Bestseller, so fragten sie uns, ob wir auftreten wollten. Wir waren noch getrennt und hatten zehn Jahre lang solche Angebote bekommen und stets abgelehnt, aber dieses Mal fragte ich Paul, ob er Lust hätte, mit mir nach Köln zu fahren. Er stimmte zu, die anderen Jungs auch. Ich kenne Paul, seit er sieben war, und es war toll, ihn endlich wiederzutreffen. Unser Auftritt war ein Riesenspaß. Danach saßen wir in der Hotelbar, und ich fragte die anderen, ob wir es nicht doch noch mal miteinander versuchen wollen.

einestages: Sind Sie Ihren Idolen Kraftwerk eigentlich jemals begegnet?

McCluskey: Mit den Jahren sogar einige Male. Das erste Mal war unheimlich: Da spielten wir in der Zeche, einem kleinen Klub in Bochum. Die Kraftwerk-Musiker standen auf einem Balkon, ganz in Schwarz gekleidet, und beobachteten uns. Ich bin in meinem Leben nie so aufgeregt gewesen wie an jenem Abend: Es fühlte sich an, als wäre Gott gekommen, um uns unter die Lupe zu nehmen. Nach der Show trafen wir sie an der Bar, sie waren reizend nett zu uns. Wir haben einen tollen Job.