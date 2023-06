SPIEGEL: Der Kamerahersteller Pentacon hatte sein Stammwerk in Dresden, in Cottbus leisteten Häftlinge ab 1964 Zwangsarbeit für die Firma. Wie lässt sich nachweisen, dass in den vom Otto-Versand verkauften Kameras tatsächlich Teile aus DDR-Zwangsarbeit steckten?

Zupke: Der Otto-Versand bot zwischen 1977 und 1979 fünf unterschiedliche Modelle der Baureihe Praktica in seinen Katalogen an. In Cottbus hatten etwa 250 bis 300 politische Häftlinge die Aufgabe, die Kameragehäuse zu stanzen und zu feilen. In Cottbus gab es 40 Stanzmaschinen, im Stammwerk Dresden nur zehn. 80 Prozent der Produktion der Practica-Kameras ging in den Westen. Hinzu kam, dass am Ende alle Kameragehäuse auf den Fließbändern im Pentacon-Werk landeten. Diese Hintergründe sprechen dagegen, dass Otto nur Kameras vertrieben hat, die ausschließlich in Dresden gefertigt wurden.