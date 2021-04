Witold Pilecki (hier 1948 vor Gericht) ließ sich nach dem deutschen Überfall auf Polen im Auftrag des polnischen Untergrundes verhaften und nach Auschwitz verschleppen, wo er den Lagerwiderstand organisierte. Durch seine Berichte erfuhr die britische Regierung schon früh von den Gräueltaten an Juden. Nach einer spektakulären Flucht 1943 nahm er ein Jahr später am Warschauer Aufstand teil, wurde erneut festgenommen und erlebte in einem Lager bei Murnau die Befreiung durch die Amerikaner. Zurück in Polen half Pilecki bei der Auflösung polnischer Partisanenverbände und sammelte Informationen über sowjetische Verbrechen. 1947 wurde er festgenommen und nach einem Schauprozess wegen Spionage im Mai 1948 hingerichtet. Erst 1990 wurde Witold Pilecki rehabilitiert.

Foto: picture-alliance / PAP