Am 10. Juni 1995 verhängen Wolken den Himmel von New York City. Dennoch strömen die Menschen in den Central Park und breiten Picknickdecken aus. Sie warten stundenlang, bis endlich das Programm startet: »Pocahontas«, Disneys neuester Animationsfilm, Open Air vor rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist die wohl größte Filmpremiere der Welt, der nächste Blockbuster nach »König der Löwen«, wie man bei Disney hofft.