Auf dem Parteitag in Eckernförde kurz nach Björn Engholms Rücktritt hatte ich eigentlich mit einer schwereren Kür gerechnet. Ich hatte eine Rede vorbereitet, in der ich sagen wollte, was ich als Ministerpräsidentin tun würde. Aber das Einzige, was die Leute zu interessieren schien, war: Wie schafft sie es, dass die Partei wieder zusammenfindet?

»Ihr versaut uns die ganze Arbeit«

Kurz darauf begann der Wahlkampf für die Kommunalwahlen im April 1994. Ein schwerer Wahlkampf, der hing wie Blei. Wo ich hinkam, waren die Versammlungsräume rappelvoll. Was immer ich über Kommunalpolitik erzählte – ich hätte es mir sparen können. Zwei Dinge wollten die Leute wissen: Wie die Partei die Krise bewältigt und wie sich eine Frau als Ministerpräsidentin macht. »Ihr da in Kiel, ihr versaut uns die ganze Arbeit, die wir hier machen«, hieß es aus einigen Ortsvereinen. Und von anderen: »Erst haben Sie das Maul schön voll genommen und nun erzählen Sie mal, wie Sie damit fertig werden wollen...«

Es gab viel Skepsis – gegenüber der SPD und mir als Frau. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung beim Bauernverband als ein Mann, dem man im Gesicht und an seinen großen rissigen Händen seine harte Arbeit ansah, kopfschüttelnd in die Kamera sagte: »Ne, ne, dat ganze schöne Land in der Hand von eene eenzige Fru! ...«

Für manchen Mann war meine neue Rolle wohl etwas schwierig.

Die liebe Frau Kollegin

Übrigens auch in der Runde der Ministerpräsidentenkollegen. Als ich das erste Mal zum Ministerpräsidenten-Treffen kam, hob unser Sprecher, Kollege Kurt Biedenkopf aus Sachsen, zur Begrüßung an: »Meine Herren Kollegen, ...«. Ein Mitarbeiter, der neben ihm saß, stupste ihn an und dann sagte er: » ... und Frau Simonis«. Es dauerte ein bisschen, bis das mit der »Frau Kollegin« kam.