70. Thronjubiläum von Elizabeth II. »Sie wurde Königin auf dem Hochsitz eines Baumes, als sie Nashörnern beim Trinken zusah«

Am 6. Februar 1952 stirbt Englands König George VI., automatisch tritt Tochter Elizabeth die Nachfolge an. Die jedoch weilt in Afrika – und erfährt mit als letzte von ihrem Los. Rekonstruktion eines Schicksalsmoments.