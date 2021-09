Queen-Gitarrist Brian May »Der öffentliche Freddie Mercury war wie ein Avatar«

»We Will Rock You«, »Who Wants To Live Forever«, »The Show Must Go On« – diese Rock-Klassiker sind von Brian May. Hier spricht er über Astrophysik, finstere Jahre und Queen-Sänger Freddie Mercury, geboren vor genau 75 Jahren.

Ein Interview von Christoph Dallach