Wer alte Mitschnitte hört, der erfährt zum Beispiel vom Kapitän des Tankers »Myrina«, der mit 195.000 Tonnen Rohöl in der Mündung des Clyde vor Glasgow auf Reede lag.

Der Moderator: »Herr Kapitän Fricke, ich glaube, Sie sind in einer ganz besonderen Situation.«

Kapitän Fricke: »Ja, wir liegen hier bereits seit vier Wochen vor Anker, und ich nehme an, das geht bis Mitte Januar. Es besteht Überangebot an Tankertonnage und ein Mangel an Tankraum an Land. Wir haben vier Kinder an Bord und werden einen Weihnachtsmann kommen lassen. Einen schottischen. Es konnten nicht allzu viele Geschenke eingekauft werden.«

An Weihnachten 2022 gehen die Botschaften raus an Kreuzfahrtschiffe. An Einheiten der Marine. An Seenotrettungskreuzer, etwa die Crew der »Hermann Marwede«, die auf Helgoland stationiert ist. An Forschungsschiffe wie die »Polarstern«, derzeit in Kapstadt. Worum es in der Hauptsache aber noch immer geht: »Um die Seemannsfamilien«, wie Ocke Bandixen, einer der NDR-Moderatoren sagt.

Ähnliche Botschaften und doch so rührend

Wenn er die Grüße verliest, diese kleinen Liebesnachrichten und Wünsche, die immer ähnlich klingen und für jeden, der sie empfängt, doch so rührend sind, spüren viele in Duckdalben einen unerwarteten Kloß im Hals. Die »große kleine Schwester« grüßt den Frachter Monaco in der Straße von Malakka. Es gibt Nachrichten für die »Maastricht Express« und die »Chicago Express«. Familie Steffens aus Cuxhaven wünscht ihrem Sohn auf den Kleinen Antillen eine gute Heimreise.