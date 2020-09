Ausgewanderte US-Südstaatler in Brasilien "Ich bin ein Monarch auf meiner Insel"

Nach dem Ende der Sklaverei in den USA wanderten Tausende Südstaatler nach Brasilien aus, um den Traum vom reichen Plantagenbesitzer weiterzuleben - doch sie verzweifelten am Klima und dem Mangel an Dienern.