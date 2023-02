Reichstagsbrand 1933 Gerichtsmediziner untersuchen Leiche von Marinus van der Lubbe

Leipziger Gerichtsmediziner untersuchen die sterblichen Überreste des Reichstagsbrandstifters Marinus van der Lubbe. »Ende Januar wurde auf dem Leipziger Südfriedhof eine Leiche exhumiert«, bestätigte Oberarzt Carsten Babian auf Anfrage des SPIEGEL. Ein Halswirbel der Leiche sei durchtrennt – das passe zu van der Lubbe, der Ende 1933 in Leipzig zum Tode verurteilt, dort am 10. Januar 1934 per Fallbeil enthauptet und dann in einem anonymen Grab verscharrt worden war. Über die Exhumierung berichtete zuerst »Die Zeit« und schildert in ihrer am Donnerstag erscheinenden Ausgabe die Ereignisse beim Reichstagsbrand sowie historisch ungeklärte Fragen.