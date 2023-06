Reichstagsbrand 1933 Leiche von Brandstifter Marinus van der Lubbe identifiziert – keine Drogenrückstände

Keine Hinweise auf Drogen

Keine Belege fanden die Experten demnach für die von Zeitzeugen und in der späteren Wissenschaft immer wieder diskutierte These, ob van der Lubbe beim Prozess, der mit dem Todesurteil endete, unter Drogen gesetzt worden war. Auf Beobachter wirkte er vor Gericht auffällig apathisch. Zeitgenössische Zeitungsartikel nannten als möglichen Wirkstoff Scopolamin, das man damals als »Wahrheitsserum« verwendete. In den Proben jedoch fanden sich bei toxikologischen Untersuchungen nach Angaben der Leipziger Stadtverwaltung keine Hinweise auf Arzneimittelrückstände.