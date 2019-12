Deutsche Revue-Tänzerinnen im Orient Arm, aber sexy

Fast zwei Jahre Gefängnis hatte Otto Hörnke hinter sich, als er Anfang 1951 in seiner kleinen Würstchenbude auf der Reeperbahn stand und nach einer neuen Geschäftsidee suchte. Frankfurter und Wiener, das war auf Dauer nicht sein Ding. Der frühere Kapitän der Handelsmarine sah seine Zukunft im internationalen Showbusiness: Schöne, leicht bekleidete Tänzerinnen sollten für ihn arbeiten - möglichst jung, blond, sexy. Im Gegenzug versprach Hörnke, 32, Auftritte in den renommiertesten Theatern Italiens und lockte mit schnellem Geld.

Auf dem Hamburger Kiez tummelten sich genug junge Mädchen, die vom großen Erfolg als Künstlerinnen träumten. Der Proficharmeur prophezeite ihnen eine steile Karriere. Sie glaubten seinen blumigen Worten.

Hörnke nannte sich nun "Ballettleiter" und hatte es eilig mit dem Start seiner Revue-Tanzgruppe. Die "Mille Fleurs" ("Tausend Blüten") sollten bald auf Tour gehen. Nicht nach Bella Italia. Hörnke hatte einen Vertrag mit einem Göttinger Nachtklub abgeschlossen. Die Würstchenbude mussten Ehefrau Liselotte und Mutter Frieda übernehmen.

Die Auftritte im "Rheinischen Hof", dem Göttinger Etablissement, machten Otto Hörnke berühmt. Aber anders, als er sich das vorgestellt hatte. Die besorgten Mütter der teils noch minderjährigen Tänzerinnen schlugen Alarm. Sie hatten klassische Tanzdarbietungen erwartet, keine erotischen Hopsereien. Ihre Töchter mussten sich nur mit Bikinis bekleidet skandalös auf der Bühne präsentieren, im Publikum Männer mit gierigen Blicken.

Ein Schwarzschlachter mit großen Ambitionen

Die Mütter wandten sich ans Jugendamt. Ein SPIEGEL-Reporter bekam Wind von der Geschichte und stellte Hörnke unangenehme Fragen. Der Ballettleiter der "Mille Fleurs" sah sich auf der sicheren Seite. Er hatte die Verträge aller Minderjährigen von deren Müttern unterschreiben lassen - und war Mitglied in der Internationalen Artistenloge, einer Interessenvereinigung für Künstler.

Dort allerdings häuften sich die Beschwerden über "Sittenverstöße". Schon 15-jährige Mädchen stünden mit Einwilligung ihrer Eltern halbnackt auf der Bühne, klagte der Präsident der Loge laut SPIEGEL: "Das Schönheitstanzen von Jugendlichen ist eine Nachkriegsseuche, die vor allem in Deutschland grassiert."

Hals über Kopf verschwand dann Hörnke mit seinen Tanzmädels von Göttingen nach Mailand - weil eine "alte Geschichte" ihm Ärger machte. Anfang 1950 soll er mit einem befreundeten Schuhhändler dessen Lager ausgeräumt und die Ware als gestohlen gemeldet haben. Die angeblich geklauten Schuhe verkauften die beiden unter der Hand. Nun fahndete die Polizei nach ihm wegen Versicherungsbetrug.

Alles, was Otto Hörnke nach Ende des Zweiten Weltkriegs angepackt hatte, war schiefgelaufen. Schuld waren stets die anderen oder die Umstände. Deutschland, weil es den Krieg verloren hatte. Die Siegermächte, weil sie ihm durch die Beschlagnahme fast aller Schiffe die Existenz als Kapitän geraubt hatten. Andere heuerten auf einem Fischkutter an, um ein wenig Geld zu verdienen - indiskutabel für Hörnke, Typ "Klotzen, nicht kleckern". Als Matrose hatte er Kap Hoorn umsegelt, als Offizier auf dem legendären Segelschulschiff "Padua" die halbe Welt, danach die Kapitänsschule in Hamburg absolviert.

Im schlimmsten Hungerwinter der Nachkriegszeit 1946/47 gehörte Hörnke, aufgewachsen auf einem Bauernhof, zu den großen Profiteuren des Schwarzhandels. Mit Frau und drei kleinen Kindern lebte er in einer Villa im schleswig-holsteinischen Glücksburg, nutzte die Stallungen hinter dem Haus als illegale Schlachterei und verkaufte das Fleisch an die feine Flensburger Gesellschaft.

Nach 17 Schweinen war Schluss. Nachbarn hatten Anzeige erstattet. Der Schwarzschlachter landete im Knast und konnte nach wenigen Monaten flüchten. Als er auf dem Hamburger Rathausmarkt in eine Polizeikontrolle geriet, schlug Amateurboxer Hörnke zu. Nur einmal, und der Polizist ging k.o. Nach einer Verfolgungsjagd, an der sich auch Fußgänger beteiligten, wurde er in Handschellen abgeführt.

"Wären diese idiotischen Passanten nicht gewesen, wäre es niemals gelungen, mich zu verhaften", schrieb er aus der U-Haft an seine Frau. "Unter Sicherung von zwei Beamten wurde ich sofort auf die Mörder- und Schwerstverbrecherstation 2 B gebracht."

1000 Blüten, 1001 Nacht

Als im Oktober 1951 der SPIEGEL-Artikel "Blonde Ware für Marokko" erschien, hockte Otto Hörnke wütend in Venedig. Aus Angst, in ein nordafrikanisches Bordell verschleppt zu werden, waren die meisten Tänzerinnen mit Unterstützung des Deutschen Konsulats in ihre Heimat zurückgekehrt. Der gescheiterte Ballettleiter konnte nicht zurück - in Deutschland wartete auf ihn das Gefängnis. Sein neuer Plan: auf in die arabische Welt.

Hörnke hatte von einer Künstleragentur auf Zypern gehört, die Auftritte im Orient vermittelte. Ein bisschen Reeperbahn-Flair in Kairo, Bagdad oder Algier - an die Idee glaubte auch Ehefrau Liselotte und half bei der Suche nach Tänzerinnen für das neue "Ballett Vision". Sie selbst ging als "Lilota Lind, sympathique chanteuse" mit auf Tour. Am Anfang einer Show sang sie "Lili Marleen" und erinnerte sich noch 60 Jahre später gut daran: "Das war auf der ganzen Welt ein großer Hit. Da brauchte man nur den Anfang singen, da klatschten die schon." Applaus von Eritrea bis nach Zypern.

Preisabfragezeitpunkt:

13.12.2019, 15:02 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Sattler, Elfriede, Gadalla, Ulaya

Nabelfrei: Mein Leben, kein Roman Verlag: Knaur HC Seiten: 416 Preis: 16,99 €

Nach ihrem Opener im Abendkleid reihte sich die Frau vom Chef im Badeanzug in die Tänzerinnen-Riege ein. Große Erfolge feierten die aufreizenden "German Girls" auch mit dem berühmten "Banana Dance" von Josephine Baker. Der orientalischen Männerwelt gefielen die Shows bei beschwingtem Cha-Cha-Cha und Operettenmusik.

Hinter der Professionalität steckte laut Ehefrau Liselotte harte Trainingsarbeit: "Wir hatten immer einen ausgebildeten Tänzer und eine Primaballerina dabei. Die musste Spitze tanzen und einen Soloauftritt machen. Damit bekam man einen guten Vertrag und konnte mehr verdienen als andere Gruppen." Dass ihr Mann eine Affäre mit der Ballerina hatte, schluckte sie.

Hörnkes Revuetänzerinnen tingelten nicht als einzige in den Fünfzigerjahren durch die Cabarets, Clubs und Theater der arabischen Welt. Elfriede Sattler etwa gelang im Orient eine einzigartige Solokarriere als Bauchtänzerin. Die Exotin aus Deutschland wurde zum Star, auch am jordanischen Königshof. Obwohl Sattler kaum Kontakt zu anderen Künstlern hatte, fiel ihr bei Abendshows immer auf: "Das Konsumieren mit Gästen an den Tischen war für alle Tänzerinnen aller Gruppen in quasi allen Ländern Pflicht."

Kalamitäten in Persien

Mit Ausnahme der Ballerina und von Ehefrau Liselotte galt diese Regel auch für die Mädels vom "Ballett Vision". Nach den Vorstellungen mussten sie sich unters Publikum mischen und möglichst viel Whisky und Champagner an den Mann bringen. Ein Zusatzverdienst.

Reich wurde auf der neunjährigen Tournee niemand. In großen Luxushotels sammelten die Tänzerinnen Kofferaufkleber für ihr Gepäck. Es sollte wenigstens so aussehen, als ob sie sich mehr leisten konnten als die Mittelklasse-Unterkünfte, in denen Hörnke sie unterbrachte.

Als Peter Hayden, neuer Solotänzer des "Ballett Vision", auf Zypern seine ersten Auftritte hatte, eskalierte gerade der Streit zwischen Griechen und Türken. Bomben explodierten. Die Gruppe wurde unter Polizeischutz ins Theater gefahren. Über Kairo und Athen ging es weiter nach Bagdad. Dort war Hayden überrascht von der Neugierde der Araber, die alles über Europa erfahren wollten: "Wir waren sicherlich die ersten, die ihnen westlichen Tanz gezeigt haben", schreibt er in seinen Lebenserinnerungen.

Einige Monate später kamen sie in Persien an. Der Schah hatte im Dezember 1959 gerade Farah Diba geheiratet. Der Kontrast zwischen Arm und Reich war erschreckend. Im Protzpalast eines Generals wurde die Tanztruppe mit feinsten europäischen Speisen bewirtet. Als sich ein persischer Offizier in Peter Hayden verliebte und ihn an der Ausreise hinderte, blieb sein Chef so lange mit ihm in Teheran, bis er wieder freikam. Diesmal war es Otto Hörnke, der das Deutsche Konsulat einschaltete und um Hilfe bat.

Iran war die letzte Station des "Ballett Vision". Danach wanderte "Kapitän Otto", wie er sich in der arabischen Welt nannte, mit seiner Familie über Beirut nach Brasilien aus und eröffnete in São Paulo das Lokal "Windhuk" mit deutscher Hausmannskost. Er starb im Jahr 2000. Seine Frau Liselotte hielt ihren Schrankkoffer mit den vielen bunten Aufklebern in Ehren und erinnerte sich in hohem Alter am liebsten an die Zeit in Marrakesch.

Ob es keine beruflichen Alternativen zu einer Revuetanzgruppe gegeben hätte? Kurz vor ihrem Tod 2018 in Brasilien sagte Liselotte Hörnke: "Von irgendetwas mussten wir ja nach dem Krieg leben."