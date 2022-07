Am 13. November 2021 zogen rund 50 Männer und wenige Frauen durch die Kleinstadt Remagen. Einige hielten schwarze Flaggen in die Höhe, andere trugen einen Trauerkranz mit roten Blumen. Drei Männer an der Spitze der Gruppe präsentierten ein Banner mit der Aufschrift: »Rheinwiesenlager. Eine Million Tote rufen zur Tat.«