»Nicht schuldig« – diese beiden Wörter um 15.15 Uhr stürzten Los Angeles an diesem 29. April 1992 in sechs Tage Chaos. Die vier weißen Polizeibeamten Laurence Powell, Timothy Wind, Theodore Briseno und Stacey Koon wurden davon freigesprochen, gegen den Schwarzen Rodney King exzessive Gewalt ausgeübt zu haben. Das Urteil löste einen Aufstand mit Dutzenden Todesopfern sowie Sach- und Brandschäden in Milliardenhöhe aus.

Am Abend war South Central von unzähligen Flammen erhellt. Weil die Feuerwehr beschossen wurde, rückten keine Löschzüge an. Um 20.45 Uhr erklärte Bürgermeister Tom Bradley den Notstand und ordnete eine Ausgangssperre an; Kaliforniens Gouverneur Pete Wilson aktivierte 2000 Soldaten der Nationalgarde.

»Sag mir, was ist ein schwarzes Leben wert? Eine Flasche Orangensaft ist keine Entschuldigung ... Frag Rodney, Latasha und viele andere Es geht seit Jahren so, es gibt noch so viele mehr«

Das Berufungsgericht wies den Einspruch gegen das Urteil ab – nur acht Tage vor Ausbruch der Unruhen 1992. Bald darauf rappte Tupac Shakur in seinem Song »I Wonder If Heaven Got a Ghetto«:

Du gab an, Harlins habe den Saft stehlen wollen; laut Polizei hielt das tote Mädchen zwei Dollarscheine in der Hand. Zwar sprach eine Jury Soon Ja Du im November 1991 des Totschlags im Affekt schuldig. Doch die Richterin verurteilte sie statt bis zu 16 Jahren Haft lediglich zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe, 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit und 500 Dollar Strafe.

Unterdessen bewaffneten sich Ladenbesitzer in Koreatown zum Schutz gegen Plünderer. Schon lange schwelten dort Spannungen: Um 1990 waren zwei Drittel der Geschäfte in der Hand koreanischstämmiger Inhaber; Jobs vergaben sie in der eigenen Community, nicht an Schwarze.

Rodney King trat am Nachmittag des 1. Mai sichtlich emotional vor die Presse. Seine Anwälte hatten eine scharfe Rede für ihn vorbereitet, doch King bat stattdessen: »People … I just want to say … Can we all get along? Can we get along?« (»Leute, ich möchte nur sagen: Können wir einfach alle miteinander auskommen? Können wir miteinander auskommen?«). Zur gleichen Zeit rückten auf Anordnung von US-Präsident Bush weitere Nationalgardisten in die Stadt ein.

Eine Kulisse der Verwüstung

Vier Tage nach Ausbruch der Unruhen zogen 30.000 Menschen in einem Friedensmarsch durch Koreatown und halfen bei Aufräumarbeiten. Der schwarze Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson forderte ein Ende der Gewalt. Die Ausgangssperre und die Abriegelung des Viertels wurden aufgehoben, Busse fuhren wieder. Am 4. Mai, Tag sechs der Unruhen, kehrten die Bürgerinnen und Bürger unter den Augen bewaffneter Soldaten an ihre Arbeitsplätze und Schulen zurück.

In South Central blieb eine Kulisse der Zerstörung: 2000 Geschäfte waren zerstört, Tausende hatten durch Plünderung und Brandstiftung ihre Lebensgrundlage verloren. In nur sechs Tagen waren 63 Menschen gestorben und Tausende festgenommen worden; die Sachschäden summierten sich auf beinahe eine Milliarde Dollar.