Die Premiers: Nur wenige ganz Kurze

So kurzatmig wie Liz Truss waren nur wenige ihrer direkten Vorläufer. Dass Premierminister Charles Watson-Wentworth mit einer lediglich 96-tägigen Regierungszeit zwischen März und Juli 1782 Geschichte schrieb, ist fast unfair: Erstens verstarb er im Amt, zweitens war er 17 Jahre zuvor schon einmal Premierminister gewesen und hatte es auf immerhin 382 Tage gebracht. Das war für die Zeit gar nicht so übel – englische Regierungen waren damals deutlich italienischer getaktet als in den vergangenen Jahrzehnten.

Nicht mehr schlagen kann Truss dagegen ihren Kollegen Arthur Wellesley, der am 17. November 1834 Großbritanniens Regierung übernahm und nach nur 22 Tagen am 9. Dezember wieder abgab. Allzu traurig war er darüber wohl nicht: Er kannte den Job bereits, hatte sechs Jahre zuvor schon einmal regiert und keinerlei Lust auf eine zweite Amtszeit. Der König hatte ihn zum Premier einer Minderheitsregierung bestellt, also zu Amt und Würde geradezu verdonnert. Wellesley selbst schob den Schwarzen Peter Regierungsbürde an seinen Kumpel Robert Peel weiter, der es in Folge auf zwei Amtszeiten brachte: im ersten Durchlauf 129 Tage, ein paar Jahre später noch einmal 1765.