Dass sich sogar der Bundeskanzler via Regierungssprecher zu den Vorwürfen äußerte, zeigt einmal mehr: Das Private ist politisch. Und vielleicht war nie etwas so politisch wie das Intimleben der Menschen. Im Bett manifestierten sich Hierarchie und Macht. Und in der Öffentlichkeit wurde verhandelt, wem was im Bett (oder unter der Bühne, im Besenschrank etc.) erlaubt war – und was als Verstoß gegen die rechte Ordnung galt.