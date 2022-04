Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Damit hatte das Treffen letztlich alles erreicht, was der zu planende Kongress erst erreichen sollte – und Puxon schlug vor, dass das Planungstreffen im Cannock House deshalb gar nicht das Vortreffen gewesen sei, sondern bereits der erste Welt-Roma-Kongress. So begann höchst hemdsärmelig ein neues Kapitel in der Geschichte der Roma.

Jahrhundertelang verfolgt

Deren Historie ist bis heute strittig und voller Rätsel. Was man weiß: Sie sind seit spätestens dem 14. Jahrhundert Europäer. Möglicherweise aus Mittelindien auf nicht in Gänze geklärten Wegen zugewandert, leben geschätzt zwölf Millionen von ihnen vor allem in Ost-, Süd- und Mitteleuropa. In Deutschland – je nach Zählweise, die angestammte Bevölkerung und Flüchtlinge einschließt oder auch nicht – sind es zwischen 70.000 und 120.000.

Was man noch weiß: dass sie über all die Jahrhunderte immer wieder verfolgt, ausgegrenzt und vertrieben wurden. Selbst in Ländern, in denen sie große Minderheiten der Bevölkerung stellen, wurde Roma die Integration lange verweigert – oft bis heute. Antiziganismus, Misstrauen und Hass gegen sogenannte Fahrende befeuerten immer wieder Pogrome und machten Roma zu gesellschaftlichen Außenseitern, die meist weitgehend rechtlos blieben.