Mordanschlag in Solingen vor 30 Jahren Der Rassismus kam nicht aus dem Osten in den Westen

Ein Gastbeitrag von Franka Maubach

Fünf Frauen und Mädchen starben, als Rechtsextreme das Haus der Familie Genç in Solingen anzündeten. Eine Folge rechter Gewalt in Ostdeutschland? Nein, der Rassismus in der Bundesrepublik hat eine eigene Tradition.