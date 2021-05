Gerhart Baum über den Sommer 1945 »Eine Villa am See – dort erwarteten wir die Amerikaner«

Die Lage sei höchst angespannt gewesen, so erinnert sich der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum an die Ankunft der US-Truppen, die er als Kind erlebte. »Die alten Nazis in der Polizeistation, der Ortsgruppenleiter, alle waren noch da.«

Von Gerhart Baum