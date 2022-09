Im Ortsbeirat, dem das hoheitliche Recht der Straßen- und Platzbenennungen obliegt, hatte es Anfang 2021 eine erste Initiative des damaligen SPD-Ortsvorstehers gegeben, den Platz nach dem Judenretter zu benennen. Es gab allerdings noch Diskussionsbedarf und offene Fragen, unter anderem weil es schon eine gleichnamige Straße am Stadtrand im Frankfurter Norden gab.

»Antisemitismus hat bei uns keinen Platz«

Der jetzige Beschluss geht auf einen gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, FDP, Die Linke, Volt, BFF und Die Partei zurück. Namentlich gewürdigt werden soll nun auch die Gattin Schindlers, die noch lange in ihrer Wahlheimat in Südamerika lebte und 2001 in Deutschland starb. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel erkannte Oskar Schindler bereits in den Sechzigerjahren als »Gerechten unter den Völkern« an, bestätigte diese Entscheidung 1993 und erweiterte die Ehrung auf Emilie Schindler.