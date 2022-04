Die 68er-Bewegung ging auch an den Wehrpflichtigen der Bundesrepublik nicht spurlos vorüber, doch Autoritätsfeindlichkeit, Staatsskepsis und lange Haare passten nicht besonders gut zur Bundeswehr. Vor allem den Gebildeteren unter den Rekruten mangelte es erkennbar an soldatischem Geist, manche Jungsoldaten demonstrierten ihre linke Gesinnung. Heeresinspekteur Albert Schnez warnte, wachsender Wohlstand und Verstädterung hätten zu einer besorgniserregenden Abnahme von »Courage und Kriegstüchtigkeit« geführt.

Was bewegte die Welt Anfang der Siebzigerjahre, worüber berichtete der SPIEGEL? Jede Woche blickt Rainer Lübbert aus der SPIEGEL-Dokumentation zurück – auf die Titelgeschichte, auf große und kleinere Themen in der Ausgabe genau 50 Jahre zuvor.

Führungskultur und der Umgang mit den Gefreiten mussten dringend den Bedürfnissen der Zeit angepasst werden. Das Konzept der Inneren Führung, die das Wesen der Bundeswehr prägen sollte, musste modernisiert werden, so die Erkenntnis von Helmut Schmidt, damals Verteidigungsminister und später Bundeskanzler.

Als in den Fünfzigerjahren die Wiederbewaffnung anstand, war allen klar, dass die neue Armee nicht im Geist der Wehrmacht aufgebaut werden durfte. Die neue Bundeswehr sollte ihrem Wesen nach demokratisch, ihre Angehörigen in die Gesellschaft integriert sein: Der »Bürger in Uniform« war das Leitbild. Ohne »staatsbürgerliche Bindung« wären die Bundeswehrsoldaten kaum mehr als »Landsknechte«, so Wolf Graf von Baudissin, geistiger Vater der Inneren Führung.