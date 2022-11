1938 will sie allein von Paris bis ins vietnamesische Saigon radeln, rund 17000 Kilometer wären das. Sie startet am Triumphbogen, Menschen recken Fahrräder in die Höhe, bilden so ein Spalier für sie. Als die Deutschen in Polen einmarschieren, ist sie in Aleppo. Sergueiew radelt nur noch nach Beirut, wo sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin macht.

Sergueiew will Paris von den Nazis befreien

Und sie entwickelt einen Plan. Zwei Tage und Nächte habe sie hin und her überlegt, schreibt sie in ihrem Tagebuch: »Nachts, im Bett, wenn die Lichter aus waren, schien es alles so einfach! Aber morgens, am helllichten Tag, wirkte mein Plan verrückt und kindisch – wie etwas, von dem man in Büchern liest, was aber im wirklichen Leben nicht vorkommt.« Am Ende entscheidet sie sich, ihr Glück zu versuchen – um ihr geliebtes Paris, das die Nationalsozialisten besetzt haben, zu befreien. Das ist ihre Motivation.