Keul: Von »gehören« kann man hier gar nicht sprechen. Human Remains sind keine Kulturgüter, also geht es nicht um Eigentumsfragen. Dass menschliche Überreste in Kisten, Kartons und Kellern gelagert werden, ist unwürdig und völlig inakzeptabel. Das Thema hat viel zu lange im Hintergrund geschlummert. Unsere Verantwortung ist es, Rückgaben an die Herkunftsstaaten zu ermöglichen, sofern diese das wollen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir Gespräche mit den jeweiligen Regierungen, aber eben auch mit lokalen Communitys führen müssen, mit Familien bis hin zu Individuen.

SPIEGEL: Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass der Schädel Ihres Urgroßvaters irgendwo in einem fernen Land in einer verstaubten Kiste liegt?