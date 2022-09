Nach dem Krieg wurde Maltzan wieder in den Auswärtigen Dienst übernommen und 1955 bundesdeutscher Botschafter in Paris. In dieser Funktion intervenierte er 1956 im Auftrag Bonns beim Pariser Außenministerium gegen den französischen KZ-Dokumentarfilm »Nacht und Nebel« von Alain Resnais, der als Beitrag für die Filmfestspiele in Cannes nominiert worden war.

Maltzan begründete das damit, dass in Cannes »nur Filme gezeigt werden dürfen, die nationale Gefühle eines anderen Volkes nicht verletzen oder das friedliche Zusammenleben der Völker nicht beeinträchtigen«. Auf Drängen der französischen Regierung wurde der Dokumentarfilm über die deutschen Konzentrationslager, insbesondere Auschwitz, schließlich aus dem Wettbewerb genommen.