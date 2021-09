Streit über Stolpersteine Wer verdient eine Ehrung als NS-Opfer?

Stolpersteine auf Gehwegen erinnern an Opfer des Nationalsozialismus – und in Luxemburg nun ebenso an zwangsrekrutierte Soldaten. Bildhauer Gunter Demnig sieht auch sie als NS-Opfer, Kritiker warnen vor »Gleichmacherei«.