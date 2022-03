Der lange Weg einer jungen Aborigine-Frau Verschleppt, vorgeführt – aber nicht vergessen

Von Australien über die USA nach Deutschland: Sussy Dakaro wurde als »exotische Wilde« im Zirkus und in Zoos präsentiert, bis sie mit 17 Jahren in Wuppertal starb. Kommen ihre Überreste zurück in ihre Heimat?

Von Elias Dehnen