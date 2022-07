Aber Anfang des 20. Jahrhunderts haderten noch viele Sylter damit, wozu ein Eisenbahndamm gut sein soll. Schon damals kamen immer mehr Urlauber vor allem in das Seebad Westerland auf der Westseite. Sie genossen die Nordseeluft, flanierten am Strand und nächtigten in schicken Hotels und Pensionen.

Die An- und Abreise jedoch war wenig erholsam, die Überfahrt per Schiff beschwerlich, lang, tideabhängig. Und in den Wintermonaten zeitweise unmöglich, wenn Eisschollen den Weg versperrten.

Pastor Johler mochte alles, was neu war

Nach der Grenzverschiebung im Zuge des Versailler Friedens gehörte das Örtchen Tondern ab 1920 zu Dänemark. Von dort fuhren die Fähren nach Sylt, nun brauchten Touristen sowie Sylter Landwirte, die Waren exportierten, ein Visum. Es war höchste Eisenbahn für einen Damm.