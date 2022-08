Vater war 36, als er nach Hause kam. Alle waren froh, dass er wieder da war. Vor allem: dass er nicht in russische Gefangenschaft geraten war, vor dem Afrikaeinsatz war er ja ein paar Monate lang an der Ostfront gewesen. Habe ich mit ihm je über den Krieg gesprochen, über das, was er erlebt hatte? Ich habe ihn nie danach gefragt. Man stellt keinem Menschen Fragen, der sich vor Schmerzen krümmt. Hätte ich mehr gefragt, wenn er unverwundet gewesen wäre? Ich bin mir nicht sicher. Man musste damals ja vor allem den Alltag bewältigen. Die Vergangenheitsbewältigung fing viel später an. Zu essen und zu heizen zu haben, überhaupt halbwegs durch die Zeit zu kommen, darum ging es.

Vaters Uniformen wurden umgefärbt; aus ihnen schneiderte Mutter Joppen und Mäntel. Mit ihr und meinem Bruder fuhr ich in die Wälder, jede Familie durfte eine bestimmte Menge Holz einschlagen; damit konnten wir heizen. Bei den Bauern sind wir Hamstern gegangen. Beim einen gab es zwei Eier, beim anderen ein Netz voller Kartoffeln. Viele Wege haben wir zu Fuß erledigt, nur manche mit dem Fahrrad, man musste ja die Schläuche und die Reifen schonen.

Ich fand sogar einen Job – und verlor die Kuppe meines Zeigefingers

Ich fand in diesem ersten Nachkriegssommer sogar einen Job. Schwäbisch Gmünd ist eine Gold- und Silberstadt. Die Firma Rettenmaier produzierte nun keinen Schmuck, sondern Abzeichen, wie sie die Amerikaner als Kennzeichen ihrer Einheiten am Revers oder am Kragenspiegel tragen; diese badges waren aus Aluminium oder Tombak, einer Legierung aus Kupfer und Zink. Ich saß an einer Presse, punzte, stempelte und stanzte, es war eine ziemlich monotone Tätigkeit: Werkstück einlegen, Tritt auf den Fußschalter, der Stempel saust herunter auf die Punze, Werkstück herausholen, dann das Ganze von vorn, acht Stunden am Tag. Neben mir stand ein hübsches Mädchen an einer ähnlichen Maschine. Einmal schielte ich zu ihr hinüber und betätigte dabei aus Versehen den Fußschalter – so verlor ich einen Teil der Kuppe meines Zeigefingers.

Ein andermal wurde ich mit einem amerikanischen Jeep nach Pforzheim geschickt, um neues Material zu holen. Pforzheim hatte 80.000 Einwohner, 20.000 waren bei den Bombenangriffen umgekommen. Etwa 89 Prozent des Stadtgebiets lag in Schutt und Asche. Es war das erste Mal, dass ich massenhaft Ruinen gesehen habe. Da erst begriff ich, was totaler Krieg war.