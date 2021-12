Todesurteil gegen Adolf Eichmann Als die Deutschen den Holocaust nicht länger verdrängen konnten

In Argentinien entführt, in Jerusalem vor Gericht gestellt – vor 60 Jahren wurde Naziverbrecher Adolf Eichmann zum Tode verurteilt. Der Jahrhundertprozess war ein Meilenstein für die Aufarbeitung des Völkermordes an den Juden.