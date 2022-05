Verschollen und für tot erklärt Wie sechs Jugendliche auf einer einsamen Südseeinsel überlebten

Eines kam dem Fischer Peter Warner seltsam vor. Im September 1966 war er mit seinem Schiff vom Norden Neuseelands Richtung Tonga unterwegs, immer auf der Jagd nach Langusten. An einem sonnigen Morgen suchte Warner vor der Insel ’Ata, deren schroffe Felsküste keinen Ankerplatz bot, mit seinem Fernglas die zerklüfteten Hänge ab – und entdeckte inmitten des tropischen Grüns weite, verbrannte Flächen.

Ein Waldbrand in den feuchten Tropen? Ungewöhnlich, zumal die Insel als unbewohnt galt. Dann gab sein Wachposten Alarm. »Ich kann die Schreie von Menschen hören!«, rief er vom Krähennest hinunter. »Blödsinn«, gab der Kapitän zurück, »das sind nur ein paar Seevögel.« Schon wollte er das Kommando zur Weiterfahrt geben, da sah er durch sein Fernglas, wie jemand die Klippen entlang rannte und in die Brandung sprang. Die braungebrannte Gestalt am Ufer sah wild aus, war nackt, das Haar lang und verfilzt. Sie stieß markerschütternde Schreie aus und schwamm ungestüm auf den Trawler zu.

Bild vergrößern Rettete die sechs Jungs und heuerte sie dann an: Kapitän Warner (1967) Foto: Fairfax Media / Getty Images

Warner gab der Mannschaft den Befehl, die Gewehre zu holen und durchzuladen, um sich für einen möglichen Angriff bereitzuhalten. Denn schon machten sich weitere Menschen auf den Weg ins Wasser. Warner überlegte, ob ’Ata eine Art Gefängnisinsel war. Er hatte gehört, dass Straftäter auf Tonga oft verbannt und in einem leckgeschlagenen Boot ausgesetzt wurden. Als der Schwimmer näherkam, schwanden Warners Befürchtungen. Er ließ die Bordleiter herunter, ein Junge lächelnd in perfektem Englisch: »Mein Name ist Stephen. Wir sind zu sechst. Und wir schätzen, dass wir hier ein oder zwei Jahre verbracht haben.« So erinnerte sich Warner in seiner 2018 erschienenen Autobiografie »Ocean of Light« an seine erste Begegnung mit den sechs Jugendlichen von ’Ata.

Ein Vater hatte die Jungs monatelang gesucht – vergeblich Auch die anderen kletterten an Bord und berichteten, sie seien aus einem Internat in Tongas Hauptstadt Nuku’alofa geflohen. Eines Abends hätten sie sich ein Boot »geliehen«, um Fische zu fangen, seien aber abgetrieben und auf der verlassenen Insel gestrandet. Warner wollte sichergehen: Er ließ sich die Namen buchstabieren und bat per Funkgerät um Bestätigung aus der Hauptstadt Tongas, des Inselreichs im Südpazifik. Nach langem Warten überschlug sich die Stimme des Funkers in Nuku’alofa: Das anglikanische St Andrew’s College hatte bezeugt, dass fünf der sechs dort Schüler gewesen waren. »Sie alle waren schon vor langer Zeit für tot erklärt worden, als das vermisste Boot nicht mehr zurückgekehrt war«, meldete er. Ein Vater habe die Jungs monatelang auf unbewohnten Inseln gesucht, dann aber erschöpft aufgegeben.

Bild vergrößern »Lord of the Flies«-Verfilmung (1990): Siegt im richtigen Leben auch das Faustrecht? Foto: Mary Evans / IMAGO

Die Geschichte klingt zunächst ganz nach »Herr der Fliegen«, dem berühmten Roman des britischen Schriftstellers William Golding von 1954 um eine Gruppe von Kindern auf einer unbewohnten Insel: Die Jungen, ganz auf sich gestellt, vergessen allmählich alle Regeln der Zivilisation, bis nur noch das Gesetz des Stärkeren gilt – das Faustrecht siegt, die Schwachen werden zu Mitläufern, die Kinder zu gewaltbereiten Wilden und teils zu Mördern. Aber in der Realität auf ’Ata ging es völlig anders zu als in der düsteren Robinsonade von Golding, der 1983 den Nobelpreis für Literatur erhielt.

»Wir waren sicher, dass wir sterben würden« Sione Fataua, einer der Überlebenden

Als die Jugendlichen aus Tonga 1965 aufbrachen, war der jüngste 13, der älteste 16 Jahre alt, wie Peter Warner später berichtete; sie waren kräftig und wirkten auf Fotos älter. Die Halbjahreszeugnisse standen an, manche fürchteten sich vor dem Sitzenbleiben, alle wollten ein Abenteuer erleben. Sie schnappten sich eines der traditionellen Langboote und verschwanden in die mondlose Nacht. Der Schlaf übermannte sie, auf offener See schlug das Wetter um und starke Böen zerfetzten beide Segel. Als sie Hunga passierten, Tongas letzte Insel, zerbrach das Ruder.

»Wir trieben acht Tage auf hoher See ohne Nahrung und Wasser und waren sicher, dass wir sterben würden«, berichtete der Überlebende Sione Fataua gut 55 Jahre später in einem Interview von Radio New Zealand. Hin und wieder konnten sie mit einem Speer Fische erlegen, tranken das Blut, aßen das rohe Fleisch und versuchten, mit zwei Kokosnussschalen Regenwasser aufzufangen.

Als sie eine Insel mit hohen Klippen sahen, paddelten sie mit letzter Kraft Richtung Land und waren am folgenden Spätnachmittag nah an einer Landzunge. Mano Totau, damals 15, wollte an den Strand schwimmen und einen geeigneten Landepunkt finden. Die starke Strömung riss ihn mit. »Als ich endlich das Ufer erreichte und loslaufen wollte, drehte sich alles um mich, ich konnte nur noch an Land kriechen«, erinnerte er sich im Gespräch mit der britischen Zeitung »Guardian«.

Niemand sah die Schiffbrüchigen Die anderen folgten ihm rasch, doch die Brandung riss das Schiff zu den Felsen, es zerbrach. Mit blauen Flecken und Schürfwunden schafften es alle an Land. Um wieder zu Kräften zu kommen, erlegten sie Fische mit handgemachten Speeren, aßen sie roh, tranken das Blut und die Eier unvorsichtiger Seevögel.

Bild vergrößern Fisherman's Friends: Peter Warner ging mit den sechs Geretteten auf Fischfang – und nannte sein Boot »Ata« (1968) Foto: Fairfax Media / Getty Images

Von der Insel waren die letzten Tongaer gut ein Jahrhundert zuvor evakuiert worden. Am Rand eines alten Vulkankraters gab es noch Spuren einer früheren Siedlung. Sie wurde zur Grundlage ihres Überlebens, denn dort hatten sich Zwerghühner wild vermehrt, es wuchsen Bananen und kohlenhydratreiche Taropflanzen. Bald legten die Jungen neue Beete an, sammelten in hohlen Baumstämmen Regenwasser und bauten sich sogar eine Art Fitnessstudio mit selbst gebastelten Gewichten und einem Badmintonplatz. Einem der Jugendlichen gelang es, Feuer zu machen. Es wurde fortan Tag und Nacht bewacht; sie wechselten sich ständig bei der Ausschau nach vorbeifahrenden Schiffen ab. Einige zogen vorbei, doch niemand sah die Schiffbrüchigen und ihre großen Feuer, die sie in der Hoffnung auf Rettung entzündeten. Sechs Tage lang gefeiert Streit blieb nicht aus, aber die Ältesten versuchten stets zu vermitteln oder sie schickten die Streitenden auf verschiedene Seiten der Insel, bis diese sich beruhigt hatten. Der Zusammenhalt war groß, besonders nach Rückschlägen. So brach sich Stephen durch den Sturz von einer Klippe ein Bein. Die anderen pflegten ihn, bis die Verletzung nach drei Monaten geheilt war, eine riesige Narbe blieb zurück.