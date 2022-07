Toursieger Jan Ullrich, Held wider Willen Von null auf Weltstar und zurück

Was für ein Spektakel – Jan Ullrich fuhr vor 25 Jahren ins Gelbe Trikot und gewann die Tour de France. Doch vom Rummel, der dann einsetzte, war er kolossal überfordert. Wie ein Ausnahmetalent an seinem Aufstieg, am Doping und dem jähen Sturz vom Heldensockel zerbrach.

Von Sebastian Moll