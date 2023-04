Antikes Antakya nach dem Erdbeben »Ein Paradies am Rande der Hölle«

SPIEGEL: Wie sieht es außerhalb Antakyas aus?

Brands: Über den Zustand der antiken und mittelalterlichen Bauten in der Umgebung von Antakya wissen wir nur in Einzelfällen etwas mehr. Von der Kreuzfahrerburg Bagras Kalesi berichten Freunde, dass sie nur minimale Schäden erlitten hat, in anderen Fällen, vor allem in der Amuq-Ebene scheinen die Schäden wesentlich massiver zu sein. Darüber hinaus gibt es Berichte über Zerstörungen an Kirchen und antiken Stätten im nordsyrischen Kalksteinmassiv, nur 50 km von Antakya entfernt, in den sogenannten Toten Städten, wo es über 700 Siedlungen aus spätrömischer und byzantinischer Zeit gibt. Insgesamt ist das Bild, das wir uns von der Situation dort machen können, aber noch sehr unvollständig. Es ist derzeit weder verantwortlich noch zumutbar, jemanden in die Berge zu schicken, um den Zustand der Monumente zu überprüfen. Bis wir einen vollständigen Überblick haben, wird es wohl noch Monate, wenn nicht Jahre dauern.