Umkämpfte Millionenstadt in der Ukraine Warum Charkiw für Putin so wichtig ist

1917 riefen die Bolschewisten in Charkiw die erste Sowjetrepublik aus, als Konkurrenz zum Nationalstaat in Kiew. Nach zähen Kämpfen stieg die Stadt zum Symbol der sowjetischen Moderne auf. Will Putin daran anknüpfen?