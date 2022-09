Ukraine-Referenden und Österreich-»Anschluss« 1938 »Es gibt keine Menschenmassen, die Putin zujubeln«

Einmarschieren und mit vorgehaltener Waffe abstimmen lassen: Russlands Vorgehen in der Ukraine erinnert an den »Anschluss« Österreichs an NS-Deutschland. Der Historiker Martin Schulze Wessel über Sinn und Unsinn des Putin-Hitler-Vergleichs.

Ein Interview von Katja Iken