Ukraine vor Russlands Invasion »Unser Land hat so viel mehr zu bieten als Krieg und Leid«

Denn dort, auf der Insel Chortiza im Fluss Dnjepr, siedelten einst die Saporoger Kosaken. Die sagenumwobenen Kämpfer waren vor der Leibeigenschaft in Osteuropa und Russland geflohen. Freie, rebellische Männer, die nach demokratischen Regeln zusammenlebten und jeden zum Teufel jagten, der sie unterjochen wollte. Den Sultan sollen die Saporoger Kosaken 1676 der Legende nach per Brief als »Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund« (um hier nur die jugendfreien Begriffe zu nennen) beleidigt haben.