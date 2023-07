Umstrittenes Anne-Frank-Buch »Entfernen Sie den Namen der Stadt Amsterdam aus diesem Werk«

Kritik an mangelnder Sorgfalt

Doch in den USA und anderen Ländern ist »The Betrayal of Anne Frank« ungeachtet aller Kritik zum Kassenschlager geworden. Im Januar dieses Jahres erschien eine englische Paperback-Fassung. »Es wurden zwar Änderungen vorgenommen«, moniert der stellvertretende Amsterdamer Bürgermeister in seinem Schreiben an HarperCollins-Chef Murray. »Aber nach Ansicht maßgeblicher Wissenschaftler sind die Beweise und die Argumentation immer noch nicht stichhaltig.«

Scholtes weist den Verlagschef darauf hin, »wie schmerzhaft der Zweite Weltkrieg und der Holocaust für die jüdischen und viele andere Einwohner Amsterdams und ihre Angehörigen und Nachkommen sind. Die Erforschung des nicht wieder gutzumachenden Leids und Unrechts, das der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg zugefügt wurde, sollte mit größter Sorgfalt erfolgen.«