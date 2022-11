So schilderte der politische Häftling Moritz Zahnwetzer nach dem Krieg die Ankunft der Verhafteten der »Aktion Arbeitsscheu Reich« im KZ Buchenwald. Im Zuge dieser 1938 durchgeführten NS-Terrormaßnahme wurden mehr als 10.000 Männer und einige Hundert Frauen als angeblich »asozial« in die Konzentrationslager eingewiesen.

Schweigen aus Scham und Angst

Auch Frank Nonnenmachers Onkel kam als »Berufsverbrecher« ins KZ. Ernst Nonnenmacher, 1908 in Stuttgart geboren, zunächst Schulschwänzer, dann Wanderarbeiter, Tagelöhner und Kleinkrimineller, war bis zum April 1945 vier Jahre lang in Konzentrationslagern inhaftiert: zunächst in Flossenbürg, später in Sachsenhausen. Nach dem Krieg suchte Ernst Nonnenmacher bei den Behörden um Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus nach, was ihm jedoch verweigert wurde.