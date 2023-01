Feuer ist Medizin für die Natur. Das gehört für die Yurok in Nordkalifornien zum angestammten Wissen. Wenn das Laub trocken, die Luft feucht und der Wind still ist, dann ziehen sie in die Natur und setzen den Wald in Brand. In feuerfeste Anzüge gekleidet, malen sie mit ihren Tropffackeln Flammenlinien auf den Boden, die anschließend lodernd durchs Unterholz kriechen.