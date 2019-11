In sieben Schritten Wie die Rote Armee Sandra Bullock zur tanzenden Psychiaterin machte

6. Schritt: Singende Außerirdische



...es einfach nach dem lautmalerischen Text der Männerstimme im Song umzubenennen in "Mah-Nà Mah-Nà". Eine weitsichtige Entscheidung: Bald spielten Radiostationen wie KYA, WMCA oder WLS überall in den USA den zuvor von Umiliani verschmähten Song, Hunderte begeisterte Hörer riefen an und wollten den Namen erfahren. "Mah-Nà Mah-Nà" wurde ein Hit - und stieg bis auf Platz 5 der Single-Charts.

Der endgültige Durchbruch des Songs zum zeitlosen Evergreen aber ereignete sich am 27. November 1969: Zwei Wochen zuvor war im US-Fernsehen eine völlig neuartige Kinderserie angelaufen - die "Sesamstraße". In der Sendung brachten schrullige Handpuppen den jungen Zuschauern Zählen und Buchstabieren bei - oder drifteten einfach in anarchischen Irrsinn ab. In diese Kategorie fiel ein Sketch von jenem Abend, in dem zwei kleine Mädchen gemeinsam mit einem zotteligen Kerl "Mah-Nà Mah-Nà" anstimmten. Wobei ihr Gesangspartner dabei immer wildere Scat-Einlagen lieferte, während sie ihn nur besorgt anschauten.

Der so simple wie witzige Sketch war ein Riesenerfolg - und wurde einer der Meilensteine von Jim Henson, Schöpfer der Puppen. Er und sein Team schufen in den folgenden Jahren Abwandlungen der Nummer, ersetzten den Zottelsänger durch den rauschebärtigen "Bip Bippadotta" und die Mädchen durch zwei rosafarbene Außerirdischen, den "Snowths". Schließlich...