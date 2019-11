In sieben Schritten Wie Richard Wagner die patriotischsten Pommes der Welt schuf

2. Schritt: Overlord of Kuschelrock



...ein junger US-amerikanischer Musiker namens Jim Steinman seine Leidenschaft für den deutschen Romantiker entdecken - und etwas ganz Neues aus dessen Werk erschaffen: den Wagner-Rock.

Steinman, der sich selbst bescheiden "The Lord of Excess" nennt, hatte schon früh ein Faible dafür, Kunst und Popkultur zusammenzubringen. Bereits als College-Student hatte er 1968 eine Musical-Adaption von Bertolt Brechts Theaterstück "Mann ist Mann" komponiert. Der zentrale Wendepunkt seiner Karriere kam vier Jahre später: Zusammen mit seinem Freund Barry Keating schuf Steinman 1972 eine Musical-Version der Oper "Das Rheingold" aus Wagners "Ring des Nibelungen"-Zyklus. Er hatte seine Begeisterung für den deutschen Komponisten entdeckt - und die sollte ihn nie mehr loslassen.

Seine zweite Liebe galt einer Musikrevolution, die während der Siebzigerjahre in England von Bands wie Judas Priest, Deep Purple und Led Zeppelin entfacht worden war und nun über den Atlantik in die USA stürmte: Heavy Metal. In dieser Musik entdeckte er die gleiche Leidenschaft, die ihn an Wagner faszinierte. Steinmans Haare wurden länger, seine Garderobe schwärzer, die Gitarren in seinen Stücken verzerrter.

Die Verschmelzung seiner beiden Passionen gelang ihm schließlich, als er dem jungen Sänger Marvin Lee Aday begegnete. Mit ihm brachte er 1977 eine Platte heraus, die sich bis heute unter den meistverkauften Alben der Musikgeschichte hält: "Bat Out of Hell." Darauf vermischten sie pompöse Orchesterklänge mit kreischenden Gitarren, Orgeln und Chöre mit Schlagzeug-Fills. Und über allem schwebte mit stets dramatischem Vibrato Adays Gesang. Es wurde für beide der große Durchbruch: Die "Los Angeles Times" ernannte Jim Steinman zum "Richard Wagner des Rock". Und für Aday begann unter dem Künstlernamen Meat Loaf eine Weltkarriere. Er feierte Chart-Erfolge mit Songs wie "You Took the Words Right Out of My Mouth" oder...